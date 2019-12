Patryk Vega pokazał… zwiastun zwiastuna filmu o kibolach! W rolach głównych Sławomir Peszko i Kamil Grosicki

Ena 6 godz. temu zgłoś do moderacji 188 5 Odpowiedz

Słabe mu te filmy ostatnio wychodzą. „Polityka” była strasznie nudna a szkoda. Gdyby ktoś subtelniej podszedł do tematu to byłby fajny film. Niestety ten reżyser idzie po najmniejszej linii oporu. Ot, takie kino dla osób mało inteligentnych. Lepiej by było gdyby postawił na jakość a nie ilość.