Paula Tumala pokazała brzuszek po ciąży: "Pokochałam go jak 'własny'"

W mediach społecznościowych celebrytki prześcigają się w zdjęciach przedstawiających idealną sylwetkę. Dotyczy to również tych gwiazd, które niedawno urodziły dzieci. Większość gwiazd niemal od razu po porodzie stara się wrócić do formy sprzed ciąży i prezentuje obserwatorom tylko takie zdjęcia, na których wygląda szczupło. W wyścigu o idealnie płaski brzuch nie wystartuje Paula Tumala. Fotomodelka pokazała zdjęcie brzuszka dwa tygodnie po porodzie:

"Ja uważam, że macierzyństwo to jest absolutny cud natury, to co się dzieje z ciałem kobiety i w jaki sposób zmienia się myślenie to coś niesamowitego. Kiedyś każdy kilogram był dla mnie problemem i czułam się źle sama ze sobą, dzisiaj mam brzuszek z drugiego trymestru i nawet mi to nie przeszkadza, a wręcz odwrotnie pokochałam go jak "własny" 😋 i często wspominam sobie cudowne chwile jak czułam pierwsze ruchy moich córeczek, pierwszą czkawkę czy łaskotanie i aż mi brakuje tego czasami" - napisała pod zdjęciem.