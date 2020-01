Paula Tumala odpowiada fanom: "Karmię piersią i NIE MAM ZAMIARU PRZESTAĆ"

Super wybór 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przesłodkie zdjęcie, bardzo dobry wybór, mleko matki to bezcenny skarb i najlepsze co mama może dać małemu dziecku, zdrowie, odporność, siła, prawidłowy rozwój mózgu, mleko mamy posiada niezliczone zalety, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie piersią minimum pół roku optymalnie do 2 lat.