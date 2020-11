Paula Tumala wspiera Strajk Kobiet roznegliżowanym zdjęciem. "Moje ciało, mój wybór"

Paukian 25 min. temu zgłoś do moderacji 6 9 Odpowiedz

Zobserwujcie ją na Instagramie, obejrzyjcie stories, zobaczycie że to kobieta z sercem na dłoni a córeczki są dla niej całym światem. Miałam do niej negatywne podejście ale trochę ją już obserwuje i jest piękna i odważna kobieta. Pokazuje ciało mimo że go nie akceptuje. To wymaga odwagi. A Dziewczynki widać że kocha nad wszystko. Nie jest celebrytką jak inne insta mamy . Ale wiadomo, należy do tego świata i będzie już zawsze nalezec. Ale nie krytykujmy bo nic złego nikomu tym zdjęciem nie zrobiła. Ja jej tam życzę wszystkiego co dobre.