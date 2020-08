Paula Tumala narzeka na figurę po ciąży, publikując swoje NAGIE ZDJĘCIE: "Czuję się ze sobą okropnie" (FOTO)

Marta 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sluchaj, by po ciazy wygladac szybko dobrze to trzeba cwiczyc latami juz przed ciaza, byc aktywnym fizycznie na codzien, rowniez w ciazy, musisz dac miesniom szanse nabyc sily. A jesli cale zycie lezysz na kanapie albo siedzisz przed kompem to potem tak wygladasz po ciazy i perspektywa dojscia do formy cie przeraza bo, no zgadnijmy, w miare intensywna aktywnosc fizyczna jest ci calkowicie obca.