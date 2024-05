Paulina Chylewska WRACA do TVP. Przy okazji wspomniała o byłej szefowej "Wiadomości". "Nie chciałam występować na antenie po Danucie Holeckiej"

Paulina Chylewska rozpoczęła swoją telewizyjną karierę w TVP jeszcze pod koniec lat 90. Z publicznym nadawcą była związana ponad dwie dekady. W tym czasie realizowała się głównie jako dziennikarka i prezenterka sportowa. Relacjonowała między innymi Letnie Igrzyska Olimpijskie w Atenach, Pekinie i Londynie. W 2017 r. pożegnała się jednak ze stacją i przeszła do sportowej redakcji Polsatu.

Paulina Chylewska przechodzi z Polsatu do TVP

W 2024 r. Chylewska zdecydowała się na powrót do pierwszego pracodawcy. Jej decyzja odbiła się głośnym echem w branży. Dziennikarka jest bowiem kolejną gwiazdą, która wraca do TVP po zmianach w rządzie, a wiec i we władzach Telewizji Polskiej.