Paulina Holtz spędza święta z rodzicami, którzy rozstali się ponad 30 lat temu! Jej mamą jest znana aktorka (FOTO)

Paulina Holtz znana jest szerszej publiczności głównie z roli Agnieszki Lubicz z serialu "Klan", w którym to gra od... 26 lat (!). Jednak słynna telenowela, to nie jedyny dorobek aktorki. Zagrała także w takich filmach jak "Ile waży koń trojański", "Ryś", "Jak to się robi z dziewczynami" czy "Wrobiony". 46-latka jest córką Joanny Żółkowskiej, która popularność zdobyła również dzięki roli w "Klanie". Jej ojciec, Witold Holtz, mimo iż zagrał w kilku filmach, m.in. "Wszystko na sprzedaż", "Polowanie na muchy" i "Krajobraz po bitwie", to uznanie zdobył przed wszystkim jako reżyser.