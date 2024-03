Paulina i Jakub Rzeźniczakowie chwalą się PIERWSZĄ profesjonalną sesją zdjęciową z Antoniną. "Jaka PIĘKNA WIĘŹ" (FOTO)

karla 13 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Paulinka a ty pogódź się z tym, że nie będziesz WAGs, nie będziesz influ, nie będziesz lubiana. Nie będziesz szczęśliwą żoną ani matką. Nie będziesz już nigdy XS. Nie będziesz mieć normalnej rodziny bo utknęłaś w tej patologii. Nie będzie podziwu, ochów achów nad twoim potomstwem, nie będzie opłacalnych współprac. Nie będziesz mieć stylu, nie jesteś classy. Za to zawsze będziesz parkingową, co po poznaniu Kubulka już pierwszej nocy wskoczyła mu do wyra gdy twój narzeczony czekał na ciebie, Magda w ciąży na niego. Zawsze będziesz tą, od tańczenia na grobie dziecka, od odczepionych wagoników i tą co nie chciała ale musiała. Nigdy nie będziesz pierwszą żoną, matką pierworodnego dziecka. Twoja córka nigdy nie będzie jedynaczką, nawet jeżeli nie zdecydujecie się na więcej dzieci. Nie będziesz pierwszą z którą twoj mąż lata po telewizjach, wywiadach gdzie opowiada o wielkiej miłości. Nie będziesz pierwszą z którą planował przyszłość. Nawet nie jesteś pierwszą z którą robi wycieczki po waszym ukochanym USA - to nie z tobą kojarzy te miejsca. Nie będziesz też pierwszą która zniszczyła sobie życie przez Kubulka - już zawsze będziesz tą kolejną. Nie spoć się ze złości ale taka jest prawda. I chcecie czy nie - z biologicznego punktu widzenia Inez ZAWSZE będzie jego rodziną. Jakbyś się nie starała tak DNA nie zmienisz. Jeżeli myślisz, że każdy niepochlebny komentarz pisany jest przez byłe Kubulka to zdziwisz się na konferencjach CLOUT MMA. Przygotuj pampersy i to nie dla młodej, bo możesz nie wytrzymać i sie ***rać.