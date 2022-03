Paulina Koziejowska komentuje wybuch agresji Antka Królikowskiego: "WSTYD! Jak osoba publiczna może tak OBRAZIĆ dziennikarza?"

Polak 19 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

"dziennikarko" udaj się do Rodowicz i wypytaj ją o gażę za udział w koncercie charytatywnym, oraz co z nią zrobiła? Na zachodzie za udział w koncercie charytatywnym nie bierze się pieniedzy...ale nam daleko do zachodu, nam bliżej do Chińczyków. same podróbki. A Kukiz i Litoy to podróbki nie tylko artystów, Kukiz to podróbka polityka. Biedaczek nie wie, w co wdepnął.