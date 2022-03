Niemrawy Antek Królikowski UCIEKA przed dziennikarzem Pudelka, odmawiając WYWIADU! "Nie będę rozmawiał z jakimś KMIOTEM" (WIDEO)

Ccc 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Po pierwsze ,brak możliwości komentowania spraw dotyczących Ukrainy jest sorry ale nie w porzadku... Cenzura.... Po drugie sorry ale celebryci którzy apelują o pomoc dla Ukraińców mam do was apel: zamknijcie się my zwykli szarży Polacy wiemy co robić nie potrzebujemy waszych wytycznych ,to jest żałosne!!! Pomagamy bardziej niż wy celebryci....