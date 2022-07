Paulina Koziejowska wije się na plaży i rozmyśla nad związkiem z 62-letnim Maciejem Orłosiem: "Te wakacje to dla nas sprawdzian" (ZDJĘCIA)

Pod koniec stycznia wyszło na jaw, że Maciej Orłoś po ponad 20 latach związku rozstał się ze swoją drugą żoną Joanną Twardowską. Dziennikarz nie zdradził wówczas przyczyny rozstania, ale zapewniał, że była to ich wspólna decyzja. Co ciekawe, dość prędko media obiegły kolejne zaskakujące wieści na temat życia miłosnego Orłosia. Jak się bowiem okazało, dziennikarz po rozstaniu znalazł pocieszenie w ramionach młodszej o 22 lat Pauliny Koziejowskiej.

Choć jest straszny upał i jest 36 stopni, chcemy zwiedzać, wynajęliśmy więc auto, by trochę pojeździć i zobaczyć ciekawe miejsca w okolicy. Ja kocham Hiszpanię i mówię po hiszpańsku, więc dla mnie to świetna okazja, by podszkolić język, a przy okazji uczę Maćka słówek. On odwzajemnia mi się pięknymi fotografiami. Uwielbiam zdjęcia z wakacji, Maciej jest bardzo cierpliwy i robi mi rewelacyjne zdjęcia.