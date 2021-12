Paulina Krupińska bagatelizuje doniesienia, że NIE CHCE się przeprowadzić w góry: "Kłótnia z mężem to NORMALNA SPRAWA"

Od kilku dni głośno jest o rzekomych sprzeczkach Pauliny Krupińskiej z mężem dotyczących tego, gdzie powinni osiąść na stałe z dziećmi. Jak twierdzi "Na żywo", Sebastian Karpiel-Bułecka chciałby zamieszkać z rodziną na stałe na Podhalu, czemu ma się wyraźnie sprzeciwiać jego żona. Gospodyni "Dzień dobry TVN" nie chce bowiem opuszczać stolicy, a dojazdy do pracy byłyby dla niej bardzo wyczerpujące.

Choć para zazwyczaj nie komentuje medialnych doniesień na temat ich życia, to tym razem postanowili zrobić wyjątek. W imieniu obojga przemówiła na Instagramie Paulina, która urządziła sobie z obserwującymi sesję Q&A. Podczas wymiany pytań i odpowiedzi padł oczywiście wątek rzekomych kłótni małżonków na temat "miejsca do życia" . Krupińska nie pozostawiła tego bez odpowiedzi.

Od 2013 roku jestem osobą publiczną, zdążyłam się już uodpornić na to, co piszą i mówią inni. Najważniejsze, że nie mylą mojego nazwiska - siliła się na dowcip celebrytka.

Do sedna sprawy odniosła się natomiast dość lakonicznie, bo zaledwie dwoma zdaniami. Choć starała się podejść do doniesień prasy z dystansem, to wyraźnie unikała zagłębiania się w szczegóły. Nie zaprzeczyła natomiast wprost, że kłótnie o miejsce zamieszkania generują w ich relacji nerwową atmosferę.