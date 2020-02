Paulina Krupińska i Damian Michałowski o nowych rolach: "Jesteśmy zestresowani tym, co nas czeka" (WIDEO)

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 64 4 Odpowiedz

Co za matoły, prowadzących śniadaniówki wybierają na zasadzie: Ludze ich nie znoszą i nie mogą na nich patrzeć? To dajmy ich na prowadzących. Bo ludzie lubią na dzień dobry wk##wić się. Brawo. Ten, kto wpada na tak idiotyczne pomysły, powinien już dawno wylecieć. Totalny brak szacunku do widza i nieznajomość sympatii i antypatii Polaków. I znów, a mogło być tak pięknie, ale po co. Widocznie stać ich na kolejny spadek oglądalności.