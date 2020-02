Kinga Rusin NIE POJAWIŁA SIĘ na prezentacji wiosennej ramówki TVN!

Depresja 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja mysle, ze ten hejt i zabawa jej kosztem rozwalily ja psychicznie. Ludzie za jeden glupi wpis potrafia zniszczyc czlowieka, pozbawic go poczucia godnosci, wartosci, odebrac mu chec do zycia. To bylo ohydne. Mam nadzieje, ze uda sie tej kobiecie z tym zmiezyc. Mnie w podobnej sytuacji sie nie udalo jestem, oddycham ale nie zyje