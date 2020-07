Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka odkładają starania o trzecie dziecko: "Jedyne, co nas ogranicza, to WYGODA I LENISTWO"

Ostatnie miesiące były dla Pauliny Krupińskiej całkiem intensywne. Była Miss Polonia po dłuższej przerwie postanowiła powrócić do świata show biznesu jako prowadząca Dzień Dobry TVN, co początkowo spotkało się z mieszanymi odczuciami widzów.

Fajne mamy te dzieciaki i świetnie by było, jakby jeszcze jedno dziecko dołączyło do naszej rodziny. Jedyne, co nas na razie ogranicza, to wygoda i lenistwo. Jest nam dobrze w tym momencie, w którym jesteśmy, ale marzenia i plany są - przyznała Krupińska.