Paulina Krupińska imprezuje na Podhalu z WPŁYWOWYMI koleżankami. Cyknęła sobie fotkę z córką MILIARDERA (FOTO)

Ponoć kto z kim przystaje, takim się staje. Nie ma więc co się dziwić, że wpływowe i bajecznie bogate panie z Warszawy lubią obracać się w towarzystwie podobnych sobie kobiet sukcesu. Choć Paulina Krupińska sama uchodzi za osobę raczej skromną i twardo stąpającą po ziemi, to nie sposób zauważyć, że porusza się raczej w elitarnym gronie. Na dowód swoich koneksji właśnie wrzuciła nową fotografię z koleżankami, które towarzyszyły jej podczas wypadu w góry. Trzeba przyznać, zebrała niezłą ekipę.

Najbardziej wpływowe koleżanki Pauliny Krupińskiej. Tak bawią się bogacze

Od lewej - Magdalena Pieczonka, ulubiona makijażystka warszawskich celebrytek rozchwytywana przez ostatnie kilka lat. Dalej Karolina Sołowow, córka TEGO Sołowowa, jednego z najzamożniejszych Polaków. Agnieszki Woźniak-Starak przedstawiać raczej nie musimy. No i wreszcie Paulina i dwie pozostałe koleżanki, które, choć same na brak sukcesów narzekać nie mogą, to nie są osobami publicznymi.