POCISK trafił w dom Pauliny Krupińskiej. "Miałam postrzelone okno". Na miejsce przyjechała policja

TINKE...RS 4 min. temu

Seniorom mają zabrać prawo jazdy chociaż powodują najmniej wypadków a leśne dziadki które mają karabiny z lunetą nie mogą odróżnić człowieka od dzika , czyżby ludzie chodzili na czworakach i tam nie ma żadnych badań jak ma broń to może strzelać nawet do stu lat nie odróżniając muszki od szczerbinki. Mają badania lekarskie bo kolega myśliwy lekarz takie wypisał i strzelają do wszystkiego co się rusza.