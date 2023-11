Paulina Krupińska zastąpiła Dorotę Wellman u boku Marcina Prokopa w "Dzień Dobry TVN". Już na samym początku była zmuszona go UPOMNIEĆ

We wtorek prezenter powitał widzów "DD TVN" wraz z Damianem Michałowskim, który zazwyczaj prowadzi program w duecie z Pauliną Krupińską. W środę panowie po raz kolejny pojawili się razem w studiu porannego show. Prezenterzy nie wyjaśnili co prawda dokładnych powodów nieobecności swoich telewizyjnych partnerek, Prokop pod koniec wtorkowego wydania programu zapewnił jednak, że Wellman "wróci w swoim czasie".

Po krótkiej wymianie zdań prezenterzy przystąpili do omawiania tematów, które zostaną poruszone w czwartkowym odcinku "Dzień Dobry TVN". Jak to zazwyczaj bywa przy okazji kolejnych wydań porannego show, w czwartek internauci również ochoczo komentowali przebieg odcinka w mediach społecznościowych. Na profilach programu na Instagramie i Facebooku nie zabrakło komentarzy dotyczących nowego duetu prowadzących.

Fajna para; Bardzo miła para prowadzących, teraz mogę oglądać. Pozdrawiam; Skład bardzo dobry; Super duet, pozdrawiam; Dziś program na wysokim poziomie; Jesteście super! Wszyscy do siebie pasujecie w prowadzeniu; Miłego dnia i pozdrawiam. Wspaniały z was duet - chwalili parę internauci.

Co to ma być... Jeden wielki chaos, na siłę chcecie być bardzo fajni, niestety, nie da się tego oglądać, szkoda, to był kiedyś mój ulubiony program, Był...; (...) Co z panią Dorotką, brakuje jej?; A co się stało z Dorotką? Nie to, że mi się nie podobacie, jesteście kochani; Fajny duet, ale pani Wellman z panem Prokopem są najlepsi - pisali inni użytkownicy.