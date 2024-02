Paulina Krupińska ma zastrzeżenia do zmian w "Pytaniu na Śniadanie". Wspomniała o Robercie Stockingerze: "Z kolegi stał się..."

Po 13 latach w firmie i okrągłych 10 w redakcji "Dzień Dobry TVN" nadszedł czas rozstania. Trudno opisać wszystko, co tu przeżyłem, ile nauczyłem się w tym czasie i jak wiele zawdzięczam tej stacji. Przyszedłem jako stażysta bez biurka, a odchodzę z doświadczeniem zasiadania w fotelu gospodarza flagowego programu. To była długa i piękna droga. Wychowankiem zostanę na zawsze - przekazał w styczniu Robert Stockinger.

Zmiany personalne w "Pytaniu na Śniadanie" odbiły się szerokim echem i podzieliły widzów. Głos w sprawie zmian zabrało już wiele znanych osobistości. Teraz do tego grona dołączyła Paulina Krupińska , która miała okazję współpracować przez kilka lat w TVN-ie z Robertem Stockingerem. Prezenterka nie ukrywa, że jest nieco zawiedziona radykalnymi decyzjami nowego szefostwa TVP.

Wiem, że wiele osób już się wypowiedziało na ten temat, że to był bardzo duży szok, dlatego że nowy rząd i głosy, które zostały oddane na nowe rozdanie, na tę koalicję, która została stworzona, miały sprawić to, że wreszcie w Polsce będzie normalnie, że nie będzie podziałów my, wy, oni, a jednak jakaś część tych osób, cała ekipa "Pytania na Śniadanie" i innych programów telewizyjnych, która według jakiegoś tam kogoś uznania kojarzyła się z daną partią, została zwolniona - zauważyła w rozmowie z Plejadą.