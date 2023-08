Paulina Krupińska mówi o drugim weselu "Lewych" i zdradza, jaka prywatnie jest Anna Lewandowska: "To jest TAKIE SMUTNE" (WIDEO)

Jednym z ważniejszych celebryckich wydarzeń tych wakacji była z pewnością uroczystość z okazji odnowienia przysięgi małżeńskiej Anny i Roberta Lewandowskich . Słynna para zorganizowała dwudniową imprezę we Włoszech, a zaproszonym gościom udało się do ostatniej chwili utrzymać wszystko w tajemnicy. Na drugim weselu "Lewych" bawiła się cała plejada gwiazd. Nie zabrakło chociażby Sebastiana Karpiela-Bułecki i Pauliny Krupińskiej . Prezenterka powróciła pamięcią do hucznej biesiady w rozmowie z reporterem Pudelka, Cezarym Wiśniewskim.

Paulina Krupińska wspomina "drugie wesele" Lewandowskich

Zapytana o szeroko komentowaną imprezę Lewandowskich, Paulina Krupińska przyznała, że był to wspaniały event i przypomniała, że zamiatała nogą na parkiecie aż do ostatniej piosenki. Prezenterka zdradziła nam, jak uroczystość udało się utrzymać w tajemnicy.

Dlatego, że to było tak małe grono, bliskie grono, które zna się z Robertem i Anią od wielu lat, więc jakby była jakaś nielojalność czy niepewność, to już wcześniej by o tym wiedzieli. Przez tyle lat znajomości udaje się jakoś utrzymać taką tajemnicę i prywatność, dlatego to się wszystko jakoś spięło - tłumaczyła.