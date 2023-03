Paulina Krupińska opowiada o początkach znajomości z Lewandowskimi i zdradza, jaki PRYWATNIE jest Robert (WIDEO)

mmx 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ludzie jak byście wiedzieli ile Lewandowski i Lewandowska wydali kasy na to żeby innych miłować, oczerniać + ile na to żeby po każdym meczu gdzie ogólnie cala drużyna gra piach - to komentarz będzie ... ktoś tam zawalił, ktoś tam nie bronił, a jasniewpelmozny Lewandowski się starał ale ..... chłop a moim zdaniem nawet bardziej ona ... maja tak komuszy - propagadnową mentalność .... kiedyś myślałem ze to z biedy, strachu przed tym ze się kasa skończy ..... ale teraz ... no bida już im nie grozi ... to po co .... no pewnie żeby go w końcu do Barcy wzięli .... no bo to zaszczyt - ale jak bym był Lewym - to by mi blogów wstyd - co pokazuje w Barcie co pokazuje w Reprezentacji