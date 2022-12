Celebrytki bawią się na świątecznej imprezie u Anny Lewandowskiej. Wpadły Krupińska, Ślotała i Zborowska (ZDJĘCIA)

Rrrrrr 55 min. temu zgłoś do moderacji 282 120 Odpowiedz

Wczoraj bajanna w ddtvn ,że Robert do niej , "Zostaw ten ki boxing, ty kochasz taniec " yy ale ,że xo ma zostawić? No tak to zawodowy sportowiec ,taki zawodowy, że jak zaczęła jej kariera w karate się dopiero rozkręcać bo jej tytuły mistrzowskie to tylko w juniorach , to podziękowała za karierę, zw niby koliduje ona z kariera męża, wiec musi zrezygnować z kariery🤣🤣🤣 zabawne ,że chwilę później nie przeszkadzało to w otworzeniu x bizesow. Śmiechu warte. Taki z niej zawodowy sportowiec jak z rozenkowej profesjonalna dziennikarka. O to podobnie, rozenkowa skończyła szkole baletowa ale czy była zadowoda tancerka? 2 tytuły w zawodach n Dla dzieci nie czyni cie zawodowym sportowcem.