Paulina Krupińska pochwaliła się talentem 6-letniego syna: "DUMA" (FOTO)

Paulina prezentuje się w mediach jako skromna naturalna dziewczyna. Nie wiem jak jest naprawdę czy ona w realnym życiu też taka jest, ale jej kariera w modelingu też jest bardzo mocno szemrana..... Sam fakt że wygrała miss Polonię, bo polecił jej to kolega który przypadkowo siedział w jury :) potem to już wszystko poszło jak z górki, bo przecież w mediach jest naprawdę od wielu ładnych lat. Dziewczyna zarabia bardzo duże pieniądze, na pewno ma bardzo dużo współpracy co widać po jej Instagramie.. ale jakoś fajnie jednak potrafiła pokierować tą karierą... Bardzo często widzę jak jest porównywana do Klaudii el dursi - jednak ja myślę że nie ma w ogóle czego porównywać, moim zdaniem Klaudii dawno odbiła sodówka zrobiona z niej co najmniej najpiękniejszą kreaturę na całym świecie - miała bardzo dobry PR , widać że ktoś z jej managementu zajął się odpowiednio tym żeby ją wynieść na piedestał. Moje zdanie jest takie że Paulina ma charyzmę, ona potrafi pochwalić inne kobiety potrafi pochwalić ich urodę A Klaudia nie ... Co prawda są podobne bo mają bardzo podobny typ urody ciemne włosy ciemne oczy ale to jest jedyne Co je łączy 😂