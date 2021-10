Paulina Krupińska pokazała TWARZ SYNKA: "Najfajniejszy facet na świecie" (FOTO)

Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska powszechnie uchodzą za jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show biznesie. Szczęśliwe małżeństwo sprawnie rozprawiało się do tej pory ze wszelkimi plotkami dotyczącymi rzekomo dopadających ich relację kryzysów, a za największy dowód ich pięknej miłości można z pewnością uznać dwójkę przeuroczych dzieci.

6-letnia Antonina i 4-letni Jędrzej są stosunkowo częstymi gośćmi na profilach w mediach społecznościowych rodziców. Do tej pory Paulina Krupińska bardzo pilnowała jednak, aby nie publikować zdjęć, które ukazywałyby twarze ukochanych pociech (metoda najpewniej podpatrzona u ekspertki w tej dziedzinie i bliskiej przyjaciółki Pauliny - Anny Lewandowskiej ). Sytuacja ta niespodziewanie uległa jednak zmianie w piątkowe popołudnie.

Krupińska dodała na swój profil czarno-białą fotografię, na której drzemie czoło w czoło z ułożonym do snu synkiem.

Fani i przyjaciele Pauliny nie mogli wprost wyjść z zachwytu nad urodą malca. Wielu z nich zwróciło też uwagę na jego podobieństwo do rodziców.

Ale ma rzęsy, cudnie; Fajna mama, fajny tato, to i dzieci fajne; Śliczny i kropka w kropkę podobny do Pani; Przecież synuś to cały Sebastian - przekomarzali się pod zdjęciem internauci.