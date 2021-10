Paulina Krupińska składa życzenia babci: "Tak się cieszę, że JESZCZE jest z nami"

KaMa 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Eee tam, babci na pewno złożyła życzenia normalnie, na żywo, bez tego "jeszcze", babcia najlepiej wie, czy jest się za co obrażać, bo zna swoją wnuczkę i chyba lepiej wie, jakie ma z nią relacje. Wpis na IG to tylko wpis, nie jest tak naprawde adresowany do babci, więc nie wiem czego się czepiać. Ludzie są jednak strasznie małostkowi i widzą źdźbło w oku bliźniego, a we własnym to... Wiadomo...