Paulina Krupińska świętuje urodziny męża i syna, prezentując niepublikowane dotąd rodzinne nagrania (WIDEO)

W ostatnich miesiącach Paulina Krupińska nie mogła narzekać na nudę. Gwiazda wzięła udział w "Azja Express", a po zakończeniu nagrań do programu powróciła do codziennych obowiązków. W ramach pracy w "Dzień dobry TVN", 35-latka zaliczyła podróż do Stanów Zjednoczonych. Miała też okazję poprowadzić prestiżową galę Fryderyków. Wśród natłoku obowiązków Paulina znalazła ostatnio czas na krótkie, zagraniczne wakacje.