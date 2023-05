Paulina Krupińska pozuje w bikini, chwaląc się zdjęciami z egzotycznych wakacji (FOTO)

Paulina Krupińska jakiś czas temu zakończyła nagrania do programu "Azja Express", potem zaliczyła służbowy wyjazd do Stanów Zjednoczonych, by zaraz po powrocie zasiąść na kanapie "Dzień dobry TVN" i poprowadzić popularną śniadaniówkę. Nie tak dawno prowadziła też galę Fryderyków. Nic więc dziwnego, że zdecydowała się wyjechać na w pełni zasłużone wakacje.