Sebastian Karpiel-Bułecka wrzucił zdjęcie z córką. Internauci: "Śliczna po mamusi" (FOTO)

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są razem od lat, a ich związek niezmiennie wzbudza zainteresowanie mediów. Była Miss Polonia i muzyk powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w 2018 roku. Mimo ogromnej rozpoznawalności małżonkowie na co dzień starają się raczej trzymać związek z dala od mediów. Prezenterka "Dzień dobry TVN" i jej mąż jak ognia unikają wspólnych okładkowych sesji i wyjątkowo rzadko pojawiają się razem na salonach. Para dość ostrożnie podchodzi także do dokumentowania wspólnego życia w mediach społecznościowych.

Sebastian Karpiel-Bułecka na zdjęciu z córką. Wybrali się na spacer

Z jednego z dołączonych do fotografii hasztagów możemy zaś wywnioskować, że muzyk i jego pociecha wyruszyli na wycieczkę do Doliny Małej Łąki.

Karpiel-Bułecka i tym razem starannie zadbał o to, by chronić wizerunek córki -nakładając na jej twarz emotikonę ciemnych okularów. Okazuje się jednak, że fakt ten wcale nie przeszkadzał internautom w ustaleniu, do którego z rodziców mała Antosia jest bardziej podobna. Wielu użytkowników było zdania, że siedmiolatka do złudzenia przypomina znaną mamę. W komentarzach nie zabrakło też jednak głosów porównujących dziewczynkę do ojca.