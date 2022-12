Paulina Krupińska pokazała siedmioletnią córkę. Fani nie kryją zachwytu: "Rośnie kolejna Miss Polski" (FOTO)

I choć rodzice pociech mogą pochwalić się dużą rozpoznawalnością, to sami bardzo dbają o prywatność dzieci. Niedawno Paulina postanowiła jednak zrobić wyjątek, bo po świętach pokazała, jak żywa jest tradycja na Podhalu, publikując krótkie nagranie z rozśpiewanymi kolędnikami. Celebrytka dodała także zdjęcie Antosi , która w góralskim stroju przygotowywała się do zasilenia szeregów świątecznego pochodu.

Kilka dni później prowadząca "Dzień dobry TVN" opublikowała w sieci zdjęcie córki, która ubrana w góralski strój i okulary przeciwsłoneczne siedzi przy przystrojonej choince. Mimo że twarz dziewczynki skrywa się za dużymi szkłami, to fani już dostrzegli podobieństwo małej Tosi do mamy.

Ale modelka; Mała Paulinka; Podobna do mamy i fajnie, że ma długie włosy. Rośnie kolejna Miss Polski; Geny to macie wymieszane bombastycznie; Jaka podobna do Pani - pisali internauci.