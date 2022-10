Sebastian Karpiel Bułecka chwali się pasją córki, publikując w sieci jej zdjęcie. Podobna do taty? (FOTO)

Sebastian Karpiel Bułecka i Paulina Krupińska w 2018 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Zdjęcia z góralskiej ceremonii szybko trafiły do sieci, a obecność wielu sławnych znajomych pary sprawiła, że o zaślubinach szumnie rozpisały się media. Nie trzeba było również długo czekać, by zakochani stali się jedną z najbardziej lubianych par w show biznesie. Mimo że małżonkowie rzadko rozprawiają o życiu prywatnym, to co jakiś czas pojawiają się plotki, że przechodzą kryzys.

Prezenterka kilka miesięcy temu postanowiła zabrać głos i przekonywała w Jastrząb Post, że przez te wszystkie lata, gdy jest w związku z Sebastianem, zdążyła już się naczytać o wielu kryzysach. Nie ukrywała jednak, że "rodzina jest czymś najcenniejszym, co ma w życiu". O ich związku wypowiedział się również muzyk, który przyznał, że to zazwyczaj on był niegdyś ogniwem zapalnym sporów.

Zwykle było tak, że to ja byłem bardziej wybuchowy, ale to też wynikało z tego, że często jestem wystawiany na stres, emocjonalne huśtawki, bo gram. Każde wyjście na scenę to jest stres, to są emocje. Zwykle ja byłem punktem zapalnym, ale moja żona nie mogła tego zrozumieć, dopóki sama nie zaczęła występować na żywo w telewizji. Okazało się, że zaczęło ją łapać to samo. Ona wychodzi i się uśmiecha, wszystko dobrze, natomiast też ją to kosztuje dużo nerwów i przeżyć. To się troszkę teraz wyrównało - mówił w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski.

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel Bułecka pierwszy raz wspólnie pojawili się na ślubie Rozalii Mancewicz. W 2015 roku na świat przyszła ich córka, Antonina, a o narodzinach dziewczynki jako pierwsza napisała... Kayah. Dwa lata później para doczekała się kolejnej pociechy - synka Jędrzeja. Mimo że lider Zakopower rzadko kiedy pokazuje swoje latorośle w sieci, ale tym razem postanowił zrobić wyjątek.

Na najnowszej fotce widać bowiem córkę Antoninę w judodze. Góral wyjawił, że jego córeczka została judoczką.

Moja córeczka została judoczką. I love it - pisał dumny tata.

W komentarzach nie zabrakło wiadomości od zachwyconych fanów, którzy również chwalili się sukcesami swoich pociech. Paulina Krupińska również zareagowała na fotkę - pozostawiając pod zdjęciem emotki płomieni. Pod zdjęciem uaktywniła się także Kayah, która skomentowała je dwoma sercami.

