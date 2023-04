Paulina Krupińska zdradza kulisy "Azja Express". W jednej sytuacji spotkała się ze sprzeciwem produkcji

Każda edycja programu "Azja Express" ma bohatera lub bohaterkę, który wzbudza najwięcej emocji. Wygląda na to, że tym razem jest nią Paulina Krupińska . Gospodyni "Dzień Dobry TVN" według widzów jest faworyzowana przez produkcję i prowadzącą. Daria Ładocha odniosła się już do tych zarzutów.

Paulina Krupińska o szukaniu noclegu w "Azja Express"

Gwiazda zdradziła za to, jak to możliwe, że operatorzy towarzyszą uczestnikom cały czas, nawet podczas jazdy "stopa".

Czasem było mega ciasno. Ale zawsze w ekipie raźniej. Jak stopem jechały dwie pary, to tylko jeden operator wsiadał do auta - wyjaśniła Krupińska.

Wiele kontrowersji wzbudza też zasada dotyczącą noclegów w programie. Celebryci szukają miejsca u napotykanych lokalsów. Nie zawsze jest to łatwe, o czym Krupińska przekonała się w jednym z odcinków.

Trzeba szukać do skutku. Miałyśmy raz moment zwątpienia, po trzech godzinach wspólnego szukania noclegu [...] Już chciałam spać na łące, ale niestety produkcja się nie zgodziła. To dobrze, bo znalazłyśmy wtedy nocleg u super rodziny - wspominała gwiazda "DD TVN".

Kulisy "Azja Express" oczami Pauliny Krupińskiej

Ten program nauczył mnie też tego, że nieważne, ile posiadasz i skąd jesteś, to dobrym sercem możesz zdziałać wiele. Jak jesteś dla ludzi serdeczny, to otworzą dla ciebie drzwi do swojego domu i poczęstują ostatnim kawałkiem chleba - wymieniała na Instagramie.