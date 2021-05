Paulina Młynarska wyjawia: "Po obustronnej mastektomii zaproponowano mi prowadzenie "Magii nagości""

gość 2 dni temu zgłoś do moderacji 26 7 Odpowiedz

Oglądałam zagraniczne wersje Magii nagości i do programu zgłaszały się osoby z protezami nóg, po chorobach, ciążach, siedzące na wózku. Także nie wiem w czym tkwi dla pani Pauliny problem. Ani pani nie obejrzała tego programu, ani ludzie co go w PL tak bardzo chcieli zblokować. A ten program to pochwała dla ludzkiego ciała, w każdej formie, pokazanie, że nie każdy musi być identyczny i że przyslowiowa "każda potwora znajdzie swojego amatora" - bo by się ludzie zdziwili na co niektórzy w tym programie patrzą. Nie tylko na bimbałki, czy wielkie pały, ale także na mowę ciała, czy np. zadbane paznokcie. Jak kogoś gorszy jego ciało, to faktycznie do takiego programu, ani tym bardziej życia się nie nadaje 🤷‍♀️