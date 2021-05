Paulina Młynarska żartuje na temat podwójnej mastektomii: "W bonusie mam NOWE CYCKI"

Jak pewnie wiele osób tu wie, nie tak dawno przeszłam operację obustronnej mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją. Czyli usunięto mi większość tkanek z piersi i w to miejsce podskórnie wstawiono implanty. Moja operacja była jeszcze klasyfikowana jako prewencyjna, ponieważ nie zdążył rozwinąć się u mnie inwazyjny rak. (...) Nie będę ściemniać, bolało i to długo. Tego zabiegu nie da się porównać do powiększenia piersi dla ich lepszego wyglądu. To o wiele bardziej złożona sprawa, operację wykonuje zespół złożony z chirurgów onkologa i plastyka. Czas gojenia się po niej jest znacznie dłuższy, a wygląd piersi się zmienia i mimo wszystko nie jest priorytetem - pisze Młynarska.