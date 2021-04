Paulina Młynarska komentuje "atak" Kingi Rusin na Weronikę Rosati: "GRUBO PONIŻEJ PASA"

Anna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 205 73 Odpowiedz

No cóż, Pani Kinga kiedy tylko publicznie się odezwie, to dramat! Starość? Brak empatii? A może po prostu głupota. Jak można zdradzać szerokiej publiczności, co się dzieje za kulisami, na prywatnej imprezie?! Pani Rosati napisała, że to chamstwo. A ja uważam, że tylko hieny tak postępują. Ale czy Pani Rusin jest hieną? Sami oceńcie ją na podstawie jej wypowiedzi, skierowanej do p. Rosati. Uważam, że takie zachowanie, to kolejny dramat, który rozwija się z powodu nieprzemyślanej wypowiedzi p. Kingi. Ja osobiście omijałabym tę panią szerokim łukiem.