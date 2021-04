Weronika Rosati wspomina pooscarowe after party Kingi "przyćmiłam Beyonce" Rusin i poucza: "To jest postrzegane jako SZCZYT CHAMSTWA"

Niedawno minął rok od pamiętnej relacji Kingi Rusin z pooscarowego after party, które odbiło się szerokim echem nawet poza granicami naszego kraju. Dziennikarka pochwaliła się wówczas, że rozmawiała z Adele o butach, tańczyła za rękę z Leonardo DiCaprio , a Beyonce miała stwierdzić, że ją "przyćmiła". Na dowód udostępniła nawet zdjęcie ze wspomnianej imprezy, które zrobił jej "znajomy reżyser".

Dziś w nocy czasu polskiego miało miejsce kolejne rozdanie Oscarów, jednak tym razem Kinga chyba nie zdecydowała się złożyć wizyty swoim znanym znajomym. Wręczenie słynnych nagród filmowych skłoniło natomiast Plejadę do rozmowy z Weroniką Rosati, która odniosła się do medialnej burzy po poście dziennikarki. Jak twierdzi, zamknięte imprezy nie bez powodu zakładają zakaz fotografowania, do czego Kinia nie była skora się zastosować.