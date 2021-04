Kinga Rusin OSTRZEGA Weronikę Rosati, by nie naruszała jej dóbr osobistych i przypomina: "Ja nie komentowałam TWOJEJ RELACJI z Weinsteinem"

Rosati nazwała odbieranie prawa do prywatności gwiazdom "szczytem chamstwa" i wystawiła laurkę amerykańskiemu społeczeństwu, które - jej zdaniem - potrafi uszanować prawo do prywatności znanych osób . Aktorka stwierdziła też, że robienie zdjęć w lokalach, w których przebywają celebryci, niesie za sobą nieprzyjemne konsekwencje dla łamiących zasady.

Rusin nie pozostawiła słów Rosati bez odpowiedzi. W poście, który niedawno ukazał się na jej Instagramie, Kinga zaapelowała do "koleżanki", by "nie naruszała jej dóbr osobistych".

Na imprezie pooskarowej, w której brałam udział w zeszłym roku, nikomu nie zabierano telefonów i nikt z nas ich tam nie użył, ani otwarcie ani po kryjomu. Nie robiłyśmy sobie zdjęć z Adele na imprezie, tylko po imprezie. To były zdjęcia pozowane (co chyba widać), a Adele osobiście wybierała później najlepsze ujęcia. Nikt na tej imprezie się na nikogo "nie gapił", tylko wszyscy po prostu dobrze się bawiliśmy. Nikt nie wyniósł żadnych poufnych informacji. Ale może dla Ciebie chodzenie w kapciach na imprezie jest informacją poufną - pisze Kinga Rusin.

PS. To przykre, że tak postępujesz. Bo ja, by nie dać pola do jakichkolwiek ocen czy spekulacji, nigdy nie komentowałam Twojego życia, mimo, iż byłam o to proszona. Nie komentowałam też Twojej relacji z Herveyem Weinsteinem - kończy jadowicie Rusin, nawiązując do dawnych lat w życiu aktorki, gdy na warszawskim Starym Mieście widywano ją z producentem, który dziś odsiaduje wyrok za przestępstwa seksualne na kobietach pracujących w show biznesie.