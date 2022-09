Paulina Młynarska ostro o "mądrościach" nowego eksperta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia": "Stek seksistowskich, niemal FASZOLSKICH bredni"

zaza 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

lol jakoś nikt nie pisze TVN, TVN, dziwnym trafem jak ktoś jest kretynem to zawsze podpisują tvp. A to trzeba spojrzeć prawdzie w oczy cała telewizja to nic mądrego, bez względu na to jakie literki tworzą nazwę danego kanału! Od lat nie miałam okazji oglądać, ostatnio będąc u znajomych zawiesiłam się na odcinku Columbo - nawet spoko ale z tego snu wyrwały mnie żenujące reklamy- NIE MOGE DO DZIŚ SIĘ OTRZĄSNĄĆ, 3 REKLAMY (JAKICHŚ LEKÓW, CHORÓB O KTÓRYCH NIE MIAŁAM POJĘCIA ŻE ISTNIEJĄ) LECIAŁY PRZEZ 35 MIN NA OKRĄGŁO!!!!!!!!!!!!!!!!!! TE SAME 3 -KTOŚ TAM WŁĄCZYŁ LOOP. Nie wiedziałam czy tam ktoś zemdlał w tej operatorskiej didżejce, zastanawiałam sie czy mam wezwać pomoc, dzwonić tam czy co. Znajomi oświecili mnie że to "normalne"! :OOOOOOOOOO- serio????