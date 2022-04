Paulina Młynarska ostro o odpalaniu syren w Polsce w związku z 12. rocznicą katastrofy smoleńskiej: "BANDA IGNORANTÓW! Brzydzę się nimi"

Pomysł odpalenia syren w niedzielny poranek od samego początku nie spodobał się wielu samorządowcom. Prezydenci dużych miast alarmowali, że przecież w naszym kraju schronienie znalazło ponad 2,5 miliona obywateli Ukrainy, którzy dopiero co zmuszeni byli uciekać z ojczyzny, dlatego dźwięk syren z pewnością przywróci im na myśl bolesne wspomnienia. Swój protest ogłosił m.in. Rafał Trzaskowski , który zaapelował do odpowiedzialnego za tę akurat kwestię wojewody mazowieckiego o zachowanie ciszy. Ten się jednak do prośby nie zastosował.

Te wyjące w miastach pełnych straumatyzowanych dzieci i dorosłych syreny, te zakazy pigułki "po" i aborcji z przesłanek społecznych, to nicnierobienie w sprawie ofiar kościelnej pedofilii, to zwalczanie konwencji anty przemocowej, to nakręcacie niedouczonych przeciw społeczności LGBTQA+ - wszystko to pochodzi z jednego źródła. Z zakutych głów, podłych ludzi, do których nie dociera wiedza wypracowana przez nauki społeczne po drugiej wojnie - grzmi na Instagramie dziennikarka.