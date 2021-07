Paulina Młynarska sprzedaje mieszkanie na Krecie. Dwie sypialnie, widok na morze... (ZDJĘCIA)

Do grona szczęśliwych posiadaczy zagranicznych nieruchomości należy od 2018 roku również Paulina Młynarska. To właśnie wówczas dziennikarka postanowiła zakupić niewielki dom na Krecie, spełniając tym samym dziecięce marzenie o przeprowadzce do Grecji. Młynarska nie ukrywała, że zakochała się w greckim życiu już jako sześciolatka, a będąc już dorosłą, regularnie wracała do Hellady. W rozmowie z "Vivą" przyznała nawet, że uważa Grecję za swą "duchową ojczyznę".