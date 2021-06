Anna Lewandowska pokazuje zdjęcia z Majorki. Czy to TA WILLA za 3,5 miliona euro, którą miała kupić z Robertem? (ZDJĘCIA)

kasia 16 min. temu zgłoś do moderacji 12 5 Odpowiedz

To dziwne. Być tak bogatym a byc tak ubogim intelektualnie... gdyby miała ambicje i liczyłoby się dla niej coś prócz kasy lewego to by się kształciła, uczyła języków itp ale widać że bardzo płytki ten basenie...