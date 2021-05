Robert i Anna Lewandowscy tryskają humorem podczas spotkania z agentem nieruchomości luksusowych na Majorce (ZDJĘCIA)

Alka 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 6 Odpowiedz

Czekam aż w końcu zapanuje taki system, kiedy zabierze się tym wszystkim ludziom bogactwa i rozda każdemu po równo. A nie że ja pracuję ciężko w szpitalu i mam z tego guzik, a taki celebryta ma miliony. Ja się pytam za co? Prosze mnie wziąć do reklamy za miliony. Za to, że dbam o Wasze zdrowie!!!! Ciekawe czy Wam Lewandowski potem będzie pomagał w szpitalu?