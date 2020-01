Paulina Młynarska też miała "przyjemność" bycia przepytywaną przez Praszyńskiego: "Odmówiłam wtedy zgody na publikację"

masakra 18 min. temu zgłoś do moderacji 29 3 Odpowiedz

Przerażają mnie te komentarze. Może nie miał z nią o czym gadać, przecież zagrała "taką" rolę to czego się spodziewała... Dziki kraj, dzika mentalność. A śmiejecie się z islamu że tam kobieta nic nie znaczy. Tutaj jak widać też nie. Można opluć, znieważyć, wzgardzić a na koniec dowiedzieć się że to jej wina. Zastanówcie się jak wychowacie swoje dzieci? Córki będą popychadłami a synowie samcami bez grama szacunku do płci przeciwnej. Okropna to będzie przyszłość.