Paulina Młynarska żali się, że polscy turyści NACHODZĄ JĄ w willi do wynajęcia na Krecie! "Bez 'dzień dobry' i chcą zdjęć!"

Selena Gomes 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Takie sa blaski i cienie jak sie reklamuje wszystko na insta i chce wszystko szybko spieniezyc i na tym zarabiac na skroty (bo przeciez uczciwie tego nie nazwe). Trzeba bylo zareklamowac dom na booking, jak normalnie ludzie robia, uczciwie, to by ci przyjezdzali zainteresowani wynajmem. A jak korzystasz z nazwiska, chwalac sie na insta i chcesz zarabiac na wynajeciu domu na skroty, bo wielka pani Mlynarska wynajmuje, to co sie dziwisz. Do kogo reklama na insta miala trafic, do potencjalnych wynajmujacych z Niemiec, Szwecji, Hiszpanii? Czy to zwyklych polakow, ktorzy obserwuja twoj profil (czyli zadne wyzyny intelektualne, bo kto normalny by cie obserwowal). Ale beka z mopsa. Widac ze nie za inteligentna ta pani bez matury.