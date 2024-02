Paulina Rzeźniczak chwali się wiklinowym łóżeczkiem Antosi. Jego cena ROBI WRAŻENIE (ZDJĘCIA)

Ania 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co za ludzie. Siedzieli cicho to było, że siedzą cicho, nic nie mówią, pewnie się rozeszli, poronili czy co tam jeszcze. Zaczęli więc się odzywać i też źle. Polakom to jednak nie dogodzisz. I ja to mówię, i moja starej daty mama. Zawiść, wytykanie palcami i kłótliwosc mamy we krwi.