Paulina Rzeźniczak rodziła w prywatnej klinice. Ujawnia powody i zdradza: "Pierwsze godziny były straszne"

Oj Paulinka...karma wraca....nie można udawać , że przeszłości nie było...to jak chłop traktował dwie wcześniejsze kobiety, a Ciebie teraz inaczej nie oznacza, że nie zostaniesz potraktowana podobnie. Mądra, empatyczna kobieta podnosi koronę drugiej a nie depcze ją...bo los prędzej czy później jest sprawiedliwy....Antosie traktujesz jak słup reklamowy, zamiast spędzać z córką czas to koło jej główki trzymasz telefon i nagrywasz filmiki...Hejt wylewa się na Was, za to, co zrobiliście, nie na to niczemu niewinne dziecko...tylko na was i wasze poczynania i zaklinanie rzeczywistości