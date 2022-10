Paulina Smaszcz BŁYSKAWICZNIE reaguje na ogłoszenie związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego!

Alle 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Smaszcz skompromitowala się PUBLICZNYM ( sic!) tekstem do tych dwojga, bo przede wszystkim powiedziała nam wszystkim, że do dziś (!) jest bezradna i skrzywdzona, ale mimo to pozostaje bierna i siedzi w przeszłości. Nie umie sobie poradzic. Jest mściwa i dlatego ogłosiła swiatu, że jej były mąż z partnerką wyjechali razem - to jest poziom piaskownicy, drogie biedactwo Smaszcz! Jest też obłudna, bo w powyższym kontekście wysłanie " życzen" do Kaski jest nieszczere. Odczuwam coś między pogarda a litościa do osoby Smaszcz, ale sobie narobiła obciachu!