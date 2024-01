Paulina Smaszcz chwali się 27-letnim synem i edukuje: "My MATKI uczmy zachowań, które same chciałybyśmy otrzymać" (FOTO)

Ona 34 min. temu zgłoś do moderacji 2 8 Odpowiedz

.Syn przystojny podobny do matki jest dorosły.Kazda matka kocha swoje dzieci.Kochajacy tatuś znalazł kochankę z dwójką dzieci,ale Kasia jest mądra a Paulina wyzywana od różnych tylko Pauliny dzieci są dorosłe wykształcone..Kurzopki w śniadaniówce ,to tylko kwestia czasu wszystkich od razu nie można zwolnić.Ulubiency kurskiej.Kurzajewski do wiadomości sportowych a Paulina do śniadaniówki.Kaska niech gra swoje rolę do śniadaniówki się nie nadaje.Zacznie coś mówić potem Kurzajewski próbuje to poprawiać i ten jej szyderczy uśmiech .