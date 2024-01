Paulina Smaszcz zabrała głos ws. aktu oskarżenia od PROKURATURY: "Nie mam sobie NIC DO ZARZUCENIA"

W ostatni dzień 2023 roku media obiegły sensacyjne doniesienia na temat Pauliny Smaszcz. Polska Agencja Prasowa poinformowała wówczas, że stołeczna prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec "znanej celebrytki i byłej prezenterki, Pauliny S.". Jak przekazał w rozmowie z PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Szymon Banna, celebrytkę oskarżono o nielegalne ujawnienie danych adresowych innej osoby za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mowa tu konkretnie o sytuacji z czerwca tego roku, kiedy to była prezenterka udostępniła w sieci zdjęcie pozwu, który otrzymała od obecnej partnerki swojego byłego męża. Na wspomnianej fotografii można było dostrzec adresy zamieszkania świadków, w tym adres aktorki znanej m.in. z występów w "M jak miłość".

Paulina Smaszcz przerywa milczenie ws. aktu oskarżenia

Rzecznik warszawskiej prokuratury wcześniej przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że Paulina S. została przesłuchana i wówczas nie przyznała się do zarzuconego czynu oraz odmówiła składania wyjaśnień. Odkąd media obiegła informacja o skierowanym do sądu akcie oskarżenia, celebrytka konsekwentnie powstrzymywała się od publicznego komentowania sprawy. We wtorek postanowiła jednak oficjalnie przerwać milczenie.