Paulina Smaszcz wymownie o walce o relacje Macieja Kurzajewskiego z synami: "Konsekwencje są, jakie są, ale NIE ŻAŁUJĘ"

Paulina Smaszcz wyjątkowo boleśnie przeżyła rozwód z mężem po wspólnie spędzonych 24 latach. Rozkwit jego uczucia do koleżanki z planu "Pytania na śniadanie" Katarzyny Cichopek zdecydowanie nie umknął uwadze "kobiety-petardy". Bojowo nastawiona 50-latka, co rusz uszczypliwie komentowała ich związek, jednocześnie stawiając siebie w roli ofiary.

Paulina Smaszcz mówi o synach. Wspomniała o Kurzajewskim

Myślę, że osiągnęłam to, co chciałam. Bardzo zawalczyłam o siebie i o moich synów i o relacje. Uważam, że po 23 latach małżeństwa należy im się, żeby mieli dobre relacje z mamą i z tatą i żeby nikt nie wchodził w ich życie i nie niszczył tego, co do tej pory było zbudowane. O to zawalczyłam. Konsekwencje są jakie są, ale nie żałuję i nie żałowałam nawet przez moment - zapewniła w wywiadzie.