Paulina Smaszcz wspomniała o miłości, którą "przerwał jego tragiczny wypadek". Kim mógł być tajemniczy mężczyzna? Są TROPY

Paulina Smaszcz jest jedną z tych celebrytek, które wyjątkowo aktywnie działają w mediach społecznościowych. "Kobieta-petarda" na bieżąco dokumentuje codzienne poczynania za pośrednictwem Instagrama i promuje kolejne projekty, w które się angażuje. Celebrytce zdarza się także publikować w sieci wpisy, w których dzieli się z obserwatorami przemyśleniami na rozmaite tematy, nierzadko nawiązując przy tym do własnych przeżyć. Kilka dni temu Smaszcz zamieściła w sieci obszerny post poświęcony miłości. Rozprawiając o miłosnych doświadczeniach, celebrytka zdecydowała się na wyjątkowo osobiste wyznanie.

Paulina Smaszcz o "drugiej" miłości. "Przerwał ją jego tragiczny wypadek"

Na początku opublikowanego kilka dni temu wpisu Smaszcz powróciła pamięcią do małżeństwa z Maciejem Kurzajewskim . Celebrytka nazwała związek z byłym mężem "wyidealizowanym", nie ukrywała także, iż niegdyś myślała, że ich miłość będzie trwała wiecznie.

W dalszej części wpisu Smaszcz otworzyła się na temat drugiej miłości, jaką przeżyła. Jak wyznała, niestety miała ona wyjątkowo smutny finał - została bowiem przerwana przez tragiczną śmierć mężczyzny, którego tożsamości celebrytka nie zdecydowała się ujawnić. Smaszcz zdradziła jedynie, że człowiek, którego darzyła uczuciem, był pasjonatem lotnictwa, zasugerowała też, iż nie był on Polakiem. Jak również wyznała, do dziś ma w swoim telefonie jego numer.

Druga miłość: trudna, pełna zwrotów akcji. Niestety niespełniona, przerwał ją jego tragiczny wypadek. Wciąż myślę, że nagle zadzwoni, jak zawsze pełen uśmiechu, radości życia i pełen pasji, jaką było latanie. Po pogrzebie nie skasowałam jego nr telefonu. Nigdy nie skasuję. Kiedy latam, przypominam sobie jego słowa, w jego ojczystym języku: "Paulinka, nie martw się, masz taką energię, że niebo uśmiecha się do Ciebie." - napisała.

W dalszej części wpisu Smaszcz stwierdziła, iż nie wie, czy na jej drodze stanie trzecią miłość. Jak zdradziła, obecnie "nie czeka" na nią, lecz "żyje i szuka szczęścia w codzienności". Następnie, powołując się na publikację pewnej strony internetowej, celebrytka przybliżyła obserwatorom, co na temat miłości mają do powiedzenia psychologowie. Jak opisała, zdaniem niektórych kobieta "zakochuje się w ciągu całego swojego życia trzy razy". Pierwsza miłość ma być tą wyidealizowaną, przeżytą w młodości. Druga to "trudna miłość", która stanowi swego rodzaju lekcję, lecz jednocześnie kończy się "rozczarowaniem". Jak opisuje Smaszcz, trzecia miłość ma być z kolei zupełnie niespodziewana.